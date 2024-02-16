Раскрыта одна из величайших загадок древности: ученые выяснили происхождение огромных камней Стоунхенджу
Стоунхендж, величественный мегалитический монумент, вот уже на протяжении веков смущает воображение людей. Его каменные столбы, возвышающиеся на равнине Солсбери, бросают вызов не только воображению, но и знаниям современных исследователей. Откуда же появились эти гигантские глыбы? Ответ на этот вопрос, мучивший разум ученых в течение 300 лет, наконец-то найден.
Об этом пишет Express.
Исследователи долго спорили о происхождении камней Стоунхенджа. Голубые камни, как установили, родом из холмов Пресели в Южном Уэльсе. А вот происхождение сарсенов – массивных песчаников – оставалось загадкой.
Ранее считалось, что сарсены были принесены с холмов Мальборо-Даунс, расположенных в 32 км от Стоунхенджу. Однако недавнее исследование, проведенное международной командой археологов и геологов, опровергло эту теорию.
Благодаря анализу химического состава образцов сарсенов, ученые выяснили, что их источником является малоприметный лес Вест-Вудс, расположенный значительно ближе – всего в 25 км от Стоунхенджу.
"Это открытие окончательно положит конец трехстолетнему спору о происхождении камней Стоунхенджу", – говорит профессор Майк Паркер Пирсон, соавтор исследования. "Вест-Вудс был ближайшим местом, где можно было найти монолиты соответствующего размера, а маршрут транспортировки оттуда был гораздо легче."
Ученые считают, что древние строители могли транспортировать массивные глыбы на деревянных санках, которые тащили по бревнам, служившим рельсами.
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Сарсены составляют центральную подковую Стоунхенджу, а также 25 вертикальных стоек и 6 перемычек внешнего круга. Благодаря современным методам исследования ученым удалось сопоставить химический состав камней с геологическими обнажениями, из которых они были извлечены.
Разгадка происхождения камней Стоунхенджу – это лишь один шаг на пути понимания тайны этого величественного монумента. Впереди ученых ждет еще много работы, чтобы раскрыть все секреты Стоунхенджа.
Напомним, ученые обнаружили остатки шоколадной фабрики XIX века в Барселоне.
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