С ними следует быть осторожным: топ агрессивных пород собак

По данным исследования Университета Хельсинки в 2021 году, агрессивность собак зависит от многих факторов. В частности, старшие собаки и самцы проявляют большую склонность к агрессии, чем младшие и самки. Также повышенный риск агрессивного поведения наблюдается у пугливых, больных и, что интересно, маленьких собак.

Исследователи и статистика выделяют несколько пород, нуждающихся в опытном подходе к воспитанию и не рекомендованных для начинающих или семей с маленькими детьми. Об этом пишет Униан.

Длинношерстный колли возглавляет рейтинг потенциально агрессивных пород по данным Хельсинкского университета. Американское общество по тестированию темперамента (ATTS) подтверждает это – показатель успешного прохождения теста для колли составляет 80,79%, что ниже среднего показателя в 83,4%.

Колли. Источник: Википедия Колли. Источник: Википедия

Чихуахуа, несмотря на малый размер, демонстрируют высокий уровень агрессивности, особенно по отношению к незнакомцам и при нарушении их личного пространства. Их показатель по тесту ATTS – всего 68,8%.

Чихуахуа. Источник: Википедия Чихуахуа. Источник: Википедия

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Басенджи, африканская охотничья порода, известная своей пугливостью и непредсказуемостью, нуждается в интенсивном уходе и опытном владельце.

Бесенджи. Источник: Википедия Бесенджи. Источник: Википедия

Канарский мастиф занимает четвертое место среди самых опасных пород по статистике укусов Canine Journal 2024 года.

Канарский мастиф. Источник: Википедия Канарский мастиф. Источник: Википедия

Питбули, несмотря на высокие показатели в тесте ATTS, лидируют в статистике укусов и смертельных случаев, хотя при должном воспитании могут быть преданными компаньонами.

Питбуль. Источник: Википедия Питбуль. Источник: Википедия

Немецкие овчарки, несмотря на свою разумность и преданность, также имеют высокие показатели в статистике нападений, что требует особого внимания при социализации с детьми и мелкими животными.

Немецкая овчарка. Источник: Википедия Немецкая овчарка. Источник: Википедия

Напомним, мы уже писали о топ самых верных пород собак.

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