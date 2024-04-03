'Самая полезная крупа в мире': почему стоит есть киноа и как его готовить

Киноа – древняя злаковая культура, популярность которой растет неспроста. Эти семена без глютена богаты питательными веществами, что делает его отличным дополнением к вашему рациону.

Киноа является полноценным источником белка, содержащим все девять незаменимых аминокислот, необходимых вашему организму. В нем также много клетчатки, которая помогает пищеварению и способствует ощущению сытости, пишет Healthline.

Этот суперпродукт является богатым источником витаминов и минералов, недостающих многим людям, в частности фолиевой кислоты, магния, калия и железа.

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Исследования показывают, что киноа может улучшить метаболическое состояние, регулируя уровень сахара в крови, снижая уровень плохого холестерина и триглицеридов.

Это полноценный источник белка для вегетарианцев и веганов, содержащий все девять незаменимых аминокислот.

Киноа не содержит глютена, что делает его идеальным выбором для людей с целиакией или чувствительностью к глютену. Этот суперпродукт богат клетчаткой, что способствует здоровью кишечника и ощущению сытости. Это также может помочь в контроле веса.

Исследования показывают, что кино может улучшить регуляцию сахара в крови, снизить уровень холестерина и даже снизить риск некоторых хронических заболеваний.

Эти семена могут улучшить регуляцию сахара в крови, снизить уровень холестерина и даже снизить риск некоторых хронических заболеваний.

Отмечается, что киноа это универсальный ингредиент, которым можно наслаждаться как в сладких, так и в соленых блюдах. Его просто приготовить, а приготовление занимает всего 15-20 минут.

Как правильно есть киноа:

Кино можно есть как гарнир, салат, ингредиент для супа или рагу. Эта крупа хорошо сочетается с овощами, мясом, рыбой, морепродуктами, сыром, орехами и сухофруктами.

Кино можно есть как на завтрак, так и на обед или ужин.

Как вкусно приготовить кашу из киноа:

Ингредиенты:

Стакан киноа

2 стакана воды или бульона

Соль по своему вкусу

Оливковое масло

Приготовление:

Тщательно промойте кино под холодной водой. Вскипятите воду или бульон. Добавьте киноа и соль в кипящую воду. Убавьте огонь и варите 15-20 минут, пока киноа не впитает всю жидкость. Снимите с огня и дайте 5 минут настояться. Добавить оливковое масло и перемешать.

Чтобы сделать кашу из киноа еще вкуснее, можно добавить к ней: брокколи, шпинат, морковь, сладкий перец, лук, яблоки, бананы, ягоды.

Кашу сделают более питательной орехи, сыры или сухофрукты.

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