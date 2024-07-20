Сделают образ совершенным: трендовые летние стрижки для женщин 40+

Если найти идеальную прическу, это можно сравнить с магией, ведь она способна превратить любую женщину в настоящую красавицу. В летние месяцы 2024 года трендовыми считаются многослойные стрижки, естественная небрежность и удлиненные челки.

Следовательно, эксперты в сфере красоты предлагают четыре вида стрижек, которые подчеркнут индивидуальность каждой женщины и помогут ей воплотить в жизнь свой идеальный образ. Об этом пишет UAportal.

Многослойные стрижки многослойные

Эти прически всегда остаются актуальными, ведь они отвечают разнообразным требованиям. Многослойные стрижки придают лицу больше изящества, визуально омолаживают, делают волосы более объемными и густыми. Они идеально подходят каждой женщине, независимо от типа и длины ее волос. Такие прически не требуют сложной укладки благодаря градуированным локонам, которые создают эффект легкости и непринужденности при движении. Выбор стрижек большой: от боба до пикси, от каскада до каре. Каждая женщина может найти идеальный вариант, который подчеркнет ее природную красоту.

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Челка-шторка

Удлиненная челка стала настоящим трендом 2024 года и это не случайно. Она создает корректирующий эффект, акцентируя на скулах и уменьшая объем в нижней части лица. Независимо от того ваши волосы прямые или волнистые, такой элемент прически выгодно выделит ваши глаза и послужит как натуральный лифтинг для лица.

Игривый боб

Боб – это стрижка, которая имеет популярность по всему миру и может визуально омолодить на несколько лет. Она считается универсальной, поскольку подходит женщинам всех возрастов, важно лишь правильно подобрать вариант для себя. Боб легко укладывается, хорошо растет и сохраняет форму, поэтому вы можете забыть о частых визитах к парикмахеру и экономить.

Боб с прямым срезом

Эта стрижка идеально подходит для прямых волос средней длины, которые нуждаются в дополнительном объеме. Это отличный вариант для тех, кто не хочет рисковать с длиной своих локонов. Прямой срез до середины шеи или до ключиц визуально удлиняет круглое лицо, делая его более изящным и привлекательным. Благодаря технике стрижки даже тонкие волосы будут выглядеть более здоровыми и густыми.

Напомним, ранее мы писали о новой омолаживающей стриже для женщин 50+, которая подчеркнет женственность и совершенство в зрелом возрасте.

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