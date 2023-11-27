Шоколадный торт в микроволновке: простой рецепт за 3 минуты
Торты со сливками и шоколадом очень вкусны и стали любимы как у детей, так и у взрослых. Но приготовить эти деликатесы не всегда просто и тем более добиться успеха.
Со всем тем узнайте, как приготовить этот кремовый торт в микроволновке. Издание Sante Plus убеждает, что на это у вас уйдет всего три минуты.
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Для приготовления этого вкусного и быстрого десерта вам понадобится:
- 4 столовые ложки миндальной муки;
- 4 столовые ложки фруктозы;
- 3 столовых ложки какао;
- 1 пакетик ванили;
- ½ чайной ложки разрыхлителя;
- 1 столовая ложка подсолнечного масла;
- 3 столовые ложки миндального молока;
- 1 яйцо.
В миске смешайте все ингредиенты до получения пасты, затем смажьте емкость, подходящую для использования в микроволновке, вылейте пасту и готовьте торт в течение 3 минут в микроволновке.
Тем временем можно приготовить крем, который будет использоваться для украшения торта. Для этого вам понадобится:
- 2 столовые ложки творога;
- 1 столовая ложка легких сливок;
- 2 столовые ложки фруктозы;
- 1 банан, разрезанный на кусочки.
Секреты приготовления:
1. Смешайте все эти ингредиенты в миске и взбейте электрическим миксером.
2. Затем возьмите торт, положите его на решетку и осторожно разрежьте пополам. Для этого возьмите хлебный нож, положите руку в центр лепешки и разрежьте его наполовину, огибая лепешку.
3. Обратите внимание, что по той же методике бисквит разрезают пополам перед кремом.
4. Разрезав торт, украсьте его кремом. Дайте остыть, а затем наслаждайтесь десертом.
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