Согревающий и ароматный: рецепт гранатового глинтвейна

Гранатовый глинтвейн по рецепту от Shuba сочетает в себе вкус терпкого сока граната, подслащенный медом, нотками корицы, имбиря и гвоздики. Прекрасный напиток для холодных зимних вечеров.

Ингредиенты:

Гранатовый сок – 1 л

Вода – 1 стакана

Апельсин – 1 шт.

Корица – 1 ч. л.

Имбирь молотый – 1 ч. л.

Мед – 3 ч. л.

Гвоздика – 2 шт.

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Способ приготовления:

Апельсин разберите на ломтики.

В сотейнике вскипятите воду и добавьте в нее апельсиновую цедру, гвоздику, имбирь, корицу и апельсиновые ломтики. Варите 2-3 минуты, после чего охладите до 60 градусов.

Добавьте мед, размешайте и долейте гранатовый сок. Глинтвейн процедите через сито и разлейте в бокалы.

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