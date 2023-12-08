Согревающий и ароматный: рецепт гранатового глинтвейна
Гранатовый глинтвейн по рецепту от Shuba сочетает в себе вкус терпкого сока граната, подслащенный медом, нотками корицы, имбиря и гвоздики. Прекрасный напиток для холодных зимних вечеров.
Ингредиенты:
Гранатовый сок – 1 л
Вода – 1 стакана
Апельсин – 1 шт.
Корица – 1 ч. л.
Имбирь молотый – 1 ч. л.
Мед – 3 ч. л.
Гвоздика – 2 шт.
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Способ приготовления:
Апельсин разберите на ломтики.
В сотейнике вскипятите воду и добавьте в нее апельсиновую цедру, гвоздику, имбирь, корицу и апельсиновые ломтики. Варите 2-3 минуты, после чего охладите до 60 градусов.
Добавьте мед, размешайте и долейте гранатовый сок. Глинтвейн процедите через сито и разлейте в бокалы.
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