Станет хуже: обновился прогноз магнитных бурь на февраль 2024
Во второй половине февраля 2024 года геомагнитные колебания продолжат доставлять неприятности метеозависимым и людям с хроническими заболеваниями.
По данным центра Meteoagent, в период с 12 по 14 февраля ожидаются геомагнитные шторма К-индекса 5 (красный уровень). После 14 февраля, предварительно, ожидается период затишья вплоть до марта. Однако график магнитных бурь может измениться, поскольку поведение Солнца предсказать сложно.
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Магнитные бури в феврале
Что такое магнитные бури?
Магнитные бури – это кратковременные, но интенсивные возмущения магнитного поля Земли, вызываемые выбросами солнечной плазмы. Эти выбросы могут привести к нарушению работы электросетей, систем связи и GPS-навигации.
Как магнитные бури оказывают влияние на организм человека?
Воздействие магнитных бурь на организм человека может быть разным, но чаще всего люди испытывают следующие симптомы:
- Головная боль
- Изменение артериального давления
- Слабость
- Раздражительность
- Усталость
- Нарушение сна
- Обострение хронических заболеваний
Что пить, когда магнитные бури?
Во время магнитных бурь рекомендуется пить больше воды, а также травяные чаи, обладающие успокаивающим эффектом, например, ромашковым или мятным. Также можно пить зеленый чай, содержащий антиоксиданты, помогающие организму бороться с отрицательным влиянием магнитных бурь.
Как пережить магнитные бури?
Чтобы пережить магнитные бури, рекомендуется:
- Соблюдать режим дня
- Спать не менее 8 часов в сутки
- Есть здоровую пищу
- Пить больше воды
- Избегать стрессов
- Заниматься спортом
- Принимать витамины
- При необходимости принимать лекарство, которое вам назначил врач.
Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.
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