Стоит обратить внимание: топ автомобилей, как будут служить годами

При должном уходе эти авто могут без проблем служить владельцу два десятилетия или даже больше. Они не нуждаются в тщательном уходе и дорогом ремонте.

Если вы ищете не очень дорогое, но качественное авто – этот рейтинг для вас. Об этом пишет издание Auto Motor und Sport.

Audi A6 C7 (2011–2018)

Несмотря на отдельные замечания к трансмиссии, версии с дизельным V6 (313 л.с.) в паре с 8-ступенчатым "автоматом" Tiptronic отличаются надежностью и длительным сроком службы.

BMW 2-Series Active Tourer F45 (2014–2021)

В ранних версиях до 2016 года были проблемы с промежуточным подшипником коленвала в трехцилиндровых моторах. Однако после доработки конструкции модель стала гораздо надежнее.

BMW 5-Series F10 (2010–2017)

Особенно надежны дизельные версии 530d с автоматической коробкой передач. Стоит избегать первых версий с 4-цилиндровыми двигателями из-за рисков, связанных с цепью ГРМ.

Fiat 500 (с 2007 года)

Компактный и неприхотливый в уходе городской автомобиль. При своевременной замене ремня ГРМ и регулярном ТО может служить годами без серьезных поломок.

Ford S-MAX/Galaxy (2 поколения, с 2015 года)

Просторные и удобные для поездок модели, которые при соответствующем обслуживании могут долго оставаться на ходу. Чаще всего изнашиваются элементы шасси и тормозов.

Honda Accord 8-го поколения (2008–2015)

Модель с отличной репутацией – качественная сборка, надежная конструкция, добротные материалы и долговечное шасси делают Accord настоящим долгожителем.

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Honda CR-V 4-го поколения (2012–2018)

Надежный кроссовер, который с годами практически не теряет вид. Медленное старение салона говорит о качественном исполнении и долговечности.

Hyundai i40 (2011–2019)

Автомобиль создан специально для европейского рынка. Отличается хорошим уровнем качества и надежности, что подтверждается пятилетней гарантией изготовителя.

Mazda6 GJ/GL (с 2012 года)

Модель удачно совмещает элегантный дизайн и долговечную механику. Качественные материалы и удачное инженерное решение обеспечивают надежность на годы.

Mercedes-Benz G-Class W463 (1979–2018)

Классический "Гелик" хоть и требует регулярного ухода, но является синонимом выносливости. При должном обслуживании эта модель способна прослужить не одно десятилетие.

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