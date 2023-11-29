Строить, видеть, муж: Какие сугубо украинские слова ошибочно считают суржиком

Украинский язык имеет значительный лексический запас, в котором многочисленные слова имеют праславянское происхождение и общие для многих славянских языков. Иногда украинцы избегают использования таких слов, считая их элементами суржика, особенно когда эти слова также существуют в русском языке.

Однако такой подход не имеет обоснования, поскольку расширение словарного запаса способствует улучшению речи. В случае сомнений относительно конкретного слова, следует обращаться к словарям и изучать устоявшиеся выражения, пословицы и поговорки, где это слово используется, чтобы убедиться в его соответствии украинскому языку. Об этом пишут в Instagram Project rid.

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Рассмотрим пять слов, которые иногда ошибочно считают суржиком:

Видіти: Происходит от праславянского слова vidь, совместно корневое с литовским veidas.

Сочетание с многочисленными постоянными выражениями, такими как "аби очі не виділи" b "виділи очі, що купляли". Строїти: Имеет происхождение от праславянского srtoje, что означает "порядок".

Связанное с индоевропейским ster "розстилати", существуя в польском, македонском и словацком языках. Многий: Возникло от праславянского mьnogь, совместное с индоевропейским men(e)gh.

Знакомо всем выражением "многая літа", употребляемым в самых распространенных конструкциях украинского языка. Рихлий: Происходит от праславянского ryxlь, связанного с rusiti "порушувати".

Существует в польском, чешском и словацком языках, что подтверждает его славянские корни. Муж: Имеет происхождение от праславянского mozь, связанного с древнеиндийским "manuh" ("людина", "чоловік").

Встречается в устоявшихся выражениях, таких как "учені мужі", и имеет производные слова - "мужній" b "мужність".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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