Такие вкусные, что можно проглотить все за раз: как приготовить хачапури из тыквы (видео)

Тыква довольно универсальный овощ, из которого можно приготовить как первые блюда, так и десерты. Он очень полезен для пищеварения, поэтому блюда из тыквы следует употреблять почти каждый день.

Одним из самых простых тыквенных блюд является хачапури с сыром. Рецептом поделилась кулинар Надежда Попова.

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Как готовить хачапури из тыквы

Подготовьте 200 грамм очищенной от кожуры тыквы, 200 грамм твердого сыра, 1 ст. ложку растительного масла, 2 яйца, 1/2 чайную ложку соли, 150 мл кефира, 150 граммов муки, чайную ложку разрыхлителя. Также возьмите сливочное масло для жарки.

Пошаговый рецепт хачапури из тыквы

Натрите тыкву на большой терке, добавьте кефир, яйца, соль и перемешайте. Всыпьте просяную муку с разрыхлителем и снова хорошо перемешайте. Натрите твердый сыр на большой терке и добавьте к тыквенному тесту вместе с растительным маслом. Хорошо размешайте ингредиенты.

Разогрейте сковороду, смазанную сливочным маслом. Выложите часть теста и обжаривайте хачапури по 2 минуты с каждой стороны под крышкой. Приятного аппетита!

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