Такие вкусные, что можно проглотить все за раз: как приготовить хачапури из тыквы (видео)
Тыква довольно универсальный овощ, из которого можно приготовить как первые блюда, так и десерты. Он очень полезен для пищеварения, поэтому блюда из тыквы следует употреблять почти каждый день.
Одним из самых простых тыквенных блюд является хачапури с сыром. Рецептом поделилась кулинар Надежда Попова.
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Как готовить хачапури из тыквы
Подготовьте 200 грамм очищенной от кожуры тыквы, 200 грамм твердого сыра, 1 ст. ложку растительного масла, 2 яйца, 1/2 чайную ложку соли, 150 мл кефира, 150 граммов муки, чайную ложку разрыхлителя. Также возьмите сливочное масло для жарки.
Пошаговый рецепт хачапури из тыквы
- Натрите тыкву на большой терке, добавьте кефир, яйца, соль и перемешайте.
- Всыпьте просяную муку с разрыхлителем и снова хорошо перемешайте.
- Натрите твердый сыр на большой терке и добавьте к тыквенному тесту вместе с растительным маслом. Хорошо размешайте ингредиенты.
Разогрейте сковороду, смазанную сливочным маслом. Выложите часть теста и обжаривайте хачапури по 2 минуты с каждой стороны под крышкой. Приятного аппетита!
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