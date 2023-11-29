Уберегите себя от несчастья: Когда нельзя смотреть в зеркало

Когда нельзя смотреть в зеркало, чтобы не навлечь беду

Зеркало как предмет интерьера имеет очень сильную энергетику и использовалось в различных гаданиях и магических ритуалах. Считается, что оно может приносить как счастье, так и великую беду, и разделять мир живых и мертвых. Поэтому важно осторожно обращаться с этим предметом.

Существует верование, что плачу перед зеркалом, человек рискует потерять свое счастье, поскольку зеркало может принять здоровье и жизненную силу, особенно во время уязвимого состояния во время плача, пишет УНИАН. Этот акт может привести к потере красоты, которую женщина может смыть слезами.

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Смотреть в зеркало ночью, особенно с полуночи до рассвета, считается очень опасным. Ночью зеркало, по поверью, становится порталом в загробном мире, где нечисть может отразиться и испугать человека. Кроме того, души умерших могут ночью ощутить живого и взаимодействовать с ним через зеркало.

Разбитое зеркало сулит болезни и неприятности. Представление о себе в разбитом зеркале, разделенное на несколько частей, может привести к разрушению судьбы. Кроме того, верится, что, глядя на свое отражение в разбитом зеркале, можно приблизить старость.

После смерти человека на 40 дней в доме усопшего могут вешать зеркала. Суевер утверждает, что душа усопшей может вернуться в родной дом, и если она увидит свое отражение в зеркале, ее душа может задержаться в зазеркалье тысячу лет, или даже унести живого с собой.

У маленьких детей слабое защитное биополе. Поэтому многие родители избегают подносить ребенка к зеркалу до двухлетнего возраста, поскольку считается, что малыш может отдать частицу своей жизненной энергии зеркалу, что особенно опасно для ребенка.

По примете, смотреть в зеркало во время еды не рекомендуется, поскольку это, по поверью, может вести к потере памяти и счастья. Существует также научное обоснование: отвлечение внимания во время еды может привести к потере контроля над аппетитом и перееданию.

Следует ли верить в эти приметы – каждый решает сам. Но в любом случае важно не поддаваться панике, сохранять позитивный настрой и верить в лучшее – тогда зеркало, вероятно, не будет вам повреждать.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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