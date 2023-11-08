Ученые считают, что беговые лошади даже не предполагают, что участвуют в гонках

Ученые заявили, что беговые лошади не понимают, что участвуют в скачках

В период сезона гонки, каждый становится знатоком лошадей, которые становятся звездами этого увлекательного зрелища. О "желании победы" у фаворита говорят телеведущие, профессиональные эксперты и тренеры. В скачках лошади "борются" на трассе, отмечая себя "сердцем", "мудростью" и "решительностью".

Но способны ли лошади понимать, что они участвуют в гонке, не говоря уже о желании победить? Могут ли они понять, когда их нос первым пересекает финишную линию? С учетом десятилетнего опыта и наших знаний о поведении лошадей, вероятно, ответ на этот вопрос нет, пишет Sciense Alert.

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С точки зрения самой лошади, существует несколько внутренних стимулов для достижения победы в гонках. Финишировать первым может означать прекращение неудобств, таких как высокий темп и плети жокея. Однако это преимущество касается всех лошадей, пересекающих финишную линию. Обычно лошади, которые побеждают, получают больше ударов кнутом на заключительных участках, чтобы сохранить свое лидерство.

Итак, несмотря на то, что достижение победного места может быть важно для связи лошади с человеком, для самой лошади от этого мало пользы, что бы подтолкнуло ее к желанию галопировать быстрее.

Знают ли кони о своем участии в гонке? Опять же ответ вероятно "нет". Бег, будь то галоп или галоп, является основной деятельностью лошади, и они добровольно бегут вместе в группе, когда они имеют такую возможность, даже в гонках без жокеев. Однако существуют некоторые основания полагать, что у лошадей нет желания "побеждать" в групповой гонке.

Лошади – социальные животные. В природе они синхронизируют свои действия с другими лошадьми в группе, чтобы уменьшить индивидуальный контакт с хищниками. Эта синхронизация включает в себя удержание одинаковой скорости, учет позиций своего тела и других лошадей и адаптацию скорости к территории и сигналам об опасности.

В природе "победа", то есть фактически прихождение первого, может быть даже отрицательным, поскольку это повышает риск падения жертвой хищника.

Это коллективное поведение противоречит тому, чего требуют владельцы, тренеры и жокеи во время гонки.

Гонка зависит от двух факторов, связанных с лошадью: врожденной склонности синхронизировать движения с другими лошадьми и возможности научить коня игнорировать эту склонность во время гонки.

Тренеры и жокеи также учитывают индивидуальные предпочтения отдельных лошадей. Некоторые лошади не желают отстать от других во время гонки, и им разрешают занимать лидирующие позиции на дороге. Остальные лошади ищут безопасности в группе и остаются вместе с другими, пока не приближаются к финишной линии.

Жокеи используют несколько способов, чтоб убедить лошадей игнорировать врожденную тенденцию к синхронизации. Например, они могут направлять лошадей, чтобы они были ближе других лошадей, принудительно ускорять их, или изменять направление движения лошади.

На ранних этапах гонки жокеи опираются на инстинкты лошадей и позволяют им оставаться с группой для поддержания физических усилий, необходимых для поддержания связи с другими лошадьми.

Впоследствии эта склонность к синхронизации может быть преодолена, и лошади могут действовать независимо от группы, пытаясь победить.

Таким образом, вероятно, что лошади не понимают природу "победы" в гонке, пока их не учат и не приучают к этому во время тренировок и соревнований. Они узнают о процессе и учатся соответствующими средствами, но это, вероятно, не связано с их внутренним желанием побеждать.

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