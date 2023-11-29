Улучшает пищеварение и борется с грибком: семь проблем, которые лечит мандарин

Плоды мандарина очень полезны. Они содержат большое количество витаминов, таких как B1, B2, B3, B6 и B9 и ряд минералов – магний, железо, фосфор, кальций, калий, селен и цинк. Этот вкусный и ароматный фрукт очень важен для нашего организма. Казалось бы, кожуру от мандарина многие выбрасывают, но врачи утверждают, что она имеет множество пользы для здоровья.

Об этом пишет ТСН.

От чего лечат мандариновые шкурки

Проблемы с пищеварением

Для избавления от этих проблем вам следует приготовить специальный порошок из мандариновых шкурок, тщательно размалывая их после высушивания. Добавляйте этот порошок в любую пищу. Этот простой народный рецепт может помочь бороться с болями в желудке и метеоризмом.

Проблемы со сном, физическое истощение

Возьмите мандариновые шкурки, положите их в мешок и вдыхайте аромат цитрусовых в течение 15 минут. Такая ароматерапия может помочь не только быстро засыпать и хорошо спать, но и избавиться от головной боли.

Грибок

Чтобы исправить эту проблему, возьмите свежую мандариновую кожуру и вотрите ее сок в пораженное место дважды в день.

Кашель

С помощью кожуры от мандарина можно бороться с этим распространенным симптомом простуды. Возьмите небольшие кусочки кожуры, дайте им полностью высохнуть, вскипятите воду и добавьте туда эти кожуры. Средство должно настаиваться в течение недели в темном месте. После этого принимайте по 20 капель жидкости во время каждого еды.

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Бронхит

Если добавить половину мандариновой кожуры в стакан горячей воды и настаивать один час, а затем выпить, это может помочь преодолеть бронхит. Средство следует принимать три раза в день.

Насморк

Положите мандариновую шкурку в кипящую воду и вдыхайте пар в течение 10 минут. Однако следует быть очень осторожным, чтобы избежать ожогов.

Тахикардия и гипертония

Возьмите кастрюлю, налейте туда три литра воды, добавьте мандариновые шкурки, прокипятите и дайте постоять. Примите ванночку с этой жидкостью.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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