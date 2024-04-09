Уникальный по полезным свойствам салат

Он создает мягкий, но эффективный детокс для печени, желчевыделительной системы и кишечника. Идеальное дополнение к завтраку или обеду. Снижает "плохой" холестерин, запускает перистальтику кишечника, восстанавливает обе фазы детоксикации печени, богат на антиоксиданты и антиканцерогенные вещества. ТОР-салат против пигментации на лице, на лето просто идеален.

Состав:

сырые морковь и свекла, яблоко, ягоды годжи (можно любой сухофрукт), проростки люцерны и редьки, тыквенные семечки и подсолнечника.

Соус: оливковое масло, апельсиновый сок, куркума, сок юзу (лимонный сок), соль.