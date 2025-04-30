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Урожай будет рекордным: огородники поделились секретами правильного посева огурцов

Цихоцкая Мария

Урожай будет рекордным: огородники поделились секретами правильного посева огурцов
Важно соблюдать определенные агротехнические правила, которые обеспечат хороший урожай

При выращивании огурцов важно соблюдать определенные агротехнические правила, которые обеспечат хороший урожай. Правильная подготовка грядок начинается с формирования борозд глубиной до 4 см, между которыми необходимо сохранять расстояние не менее 70 см. Семена в бороздах размещают с интервалом 7-10 см, чтобы избежать загущения посадки.

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Перед посевом важно увлажнить бороздки, а после внесения семян провести полив из расчета 1,5 л воды на растение. Не забудьте установить опоры вдоль грядок для дальнейшего роста огуречных побегов. Об этом пишет gospodar.ua.

Участок для огурцов должен хорошо прогреваться солнцем и быть защищенным от сильных ветров. Почва должна отвечать определенным требованиям: нейтральная кислотность, достаточная рыхлость и легкая структура.

Для увеличения урожайности рекомендуется внести древесный пепел примерно до 2 ложек на лунку, а также нитроаммофоска в количестве до 15 граммов на лунку.

Следует отметить, что огурцы хорошо растут рядом с плодовыми деревьями. Посев проводят после того, как минует угроза заморозков, обычно в мае.

Напомним, мы уже писали, как быстро посеять укроп.

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