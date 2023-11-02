В Греции нашли затонувший древний город, которому 1800 лет (фото)

Археологи совершили важное открытие, исследуя затонувший остров Саламин, расположенный у побережья Греции. Ученые обнаружили частично затопленное здание, а также разнообразные мраморные сокровища, датируемые 4 веком до нашей эры.

По данным Министерства культуры Греции, команда морских археологов из 12 человек обнаружила то, что, как считают, является массивным общественным зданием, которое существовало как часть древнего города Саламин.

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Здание, известное как стоа, имеет около 20 футов в ширину и 105 футов в длину. Она содержит остатки шести или семи комнат, включая большое хранилище, где хранился ряд древних артефактов.

Среди артефактов – почти два десятка бронзовых монет, обломки мрамора, вазы и фрагменты керамических изделий. Некоторые из них, как считают, датируются временами Классически эллинистического периода, который длился с 480 до 323 года до нашей эры.

"Идентификация Стоа - очень важный новый элемент для изучения топографии и жилищной организации древнего города", — говорится в заявлении министерства культуры Греции.

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"Это открытие также важно для понимания культурного значения острова в древности", — добавили в министерстве.

Саламин известен своим историческим значением. Он был местом битвы при Саламине, которое произошло в 480 году до нашей эры и стало поворотным моментом в греко-персидских войнах. Греки победили, остановив продвижение персов в Грецию.

Остров также упоминается в "Иллиаде" Гомера как здание героя Троянской войны Аякса.

Исследования на Саламине продолжаются. Археологи надеются, что смогут найти еще большее количество артефактов, которые помогут нам лучше понять историю этого важного места.

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