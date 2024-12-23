Великан с нежной душой: что нужно знать, прежде чем завести кота мейн куна

Мейн куны отличаются от других кошек не только своими поразительными размерами, но и дружелюбным характером. Они очень привязаны к людям, что делает их одной из самых популярных пород среди любителей пушистых питомцев.

Однако, прежде чем взять к себе этого (не такого уж) маленького друга, стоит разобраться, что делает породу мейн кун уникальной и как обеспечить правильный уход за этим волшебным животным. Ответы на эти вопросы подготовила UAportal.

Происхождение породы

Мейн Куны возникли в США в середине XIX века благодаря скрещиванию длинношерстных кошек, привезенных моряками, с местными короткошерстными. Эти коты отличались большим, крепким телом и хвостом, напоминавшим хвост енота – именно это послужило основой для названия породы. Сегодня мейн куны могут достигать длины до 120 см (вместе с хвостом), весить до 12 кг и обладают густой плотной шерстью, которая служит им защитой от сурового климата их родины – американского штата Мэн.

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Питание мейн куна: на что обратить внимание

В первую очередь следует выбрать тип питания – натуральный рацион или сухой корм. Оба варианта имеют свои преимущества, поэтому выбор зависит от ваших возможностей и предпочтений.

При натуральном рационе в меню мейн куна должны быть:

Нежирное мясо;

субпродукты;

Кисломолочные продукты;

морская рыба;

Овощи.

Основу рациона должно составлять мясо, которое необходимо немного отварить перед кормлением. Овощи и каши можно добавлять редко и в небольших количествах. Витамины и минералы должны быть постоянной частью питания, потому что они важны для здоровья костей и суставов вашего любимца.

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Естественно, натуральное питание требует много времени, поэтому сухой корм может быть отличной и полезной альтернативой. Выбирайте корма класса супер-премиум или холистик, разработанные специально для больших пород кошек. Такие корма уже содержат все необходимые питательные вещества для мейн-кунов. Важно соблюдать рекомендации производителя по дозировке, а также учитывать возраст и уровень активности вашего любимца при выборе корма.

Не кормите кота едой со своего стола, ведь у нее слишком много жира, соли и специй, что может нанести вред его здоровью.

Уход за шерстью мейн куна

Густой и роскошный мех мейн куна является его главным украшением. Поскольку шерсть постоянно обновляется, ее нужно регулярно вычесывать во избежание появления колтунов. Обычно эту процедуру проводят раз в неделю, но в период линьки придется уделять этому большее внимание – ежедневно удалять лишнюю шерсть. Также обязательно вычесывайте кота перед купанием.

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Игнорировать уход за шерстью не стоит, ведь колтуны не только сложно удалить, но они также могут навредить здоровью любимца, если попадут в его желудочно-кишечный тракт.

Интересно, что рацион может влиять на цвет меха. К примеру, тыква может придать белой шерсти легкого оранжевого оттенка. Подобный эффект обладают морковью и свеклой, поэтому не удивляйтесь, если после употребления этих овощей ваш мейн кун немного изменит окраску.

Особенности характера и досуга мейн кунов

Мейн Куны известны своей социальностью и могут стать отличными друзьями для всей семьи. Их высокий интеллект позволяет легко учить базовым командам, что делает эту породу уникальной среди кошек. Они очень привязаны к своему владельцу и не любят оставаться в одиночестве, поэтому важно обеспечить любимца комфортными условиями, особенно если вы часто отсутствуете. К примеру, разнообразные игрушки помогут занять котика и сделают его время без хозяина менее грустным.

Не забудьте приобрести крепкую когтеточку, а также обустроить дома стойкие полки, где кот сможет отдыхать или наблюдать за окружающим миром. Для комфортной жизни мейн куны нуждаются в пространстве, ведь, несмотря на свои большие размеры, они так же, как и все кошки, любят бегать и играть.

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