Визажистка показала простые и легкие приемы, которые помогут вам выглядеть на годы младше

Большинство женщин стремится сохранить молодость и красоту как можно дольше. И хотя время неумолимо идет вперед, есть несколько простых приёмов, которые помогут вам выглядеть моложе с помощью макияжа.

Визажистка Кейт Альберт поделилась в TikTok шестью бьюти-хаками, которые помогут вам выглядеть моложе с помощью макияжа.

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1. Крем для век:

Нанесите крем для век на область под глазами с помощью валика для лица, двигаясь от носа к вискам. Это поможет избавиться от накопленной жидкости и уменьшить темные круги.

2. Глазные капли:

Используйте глазные капли, чтобы осветить глазные белки. Это визуально сделает их больше и младше.

3. Тональный крем:

Наносите тональный крем пальцами, вдавливая его в кожу. Это поможет выглядеть коже более естественно.

4. Корректор:

Смешайте каплю праймера с корректором и нанесите на лицо пальцами. Это обеспечит более плотное покрытие и долговечность макияжа.

5. Пудра:

Откажитесь от полупрозрачных и белых пудр, подчеркивающих недостатки. Выбирайте пудру с небольшим оттенком, чтобы придать коже здоровое сияние.

6. Кремовый бронзер:

Добавить кремовый бронзер, чтобы визуально подогреть цвет лица. Это придаст вам свежесть и молодость.

Вот еще несколько советов от эксперта, которые помогут вам выглядеть моложе:

Здоровый образ жизни: правильное питание, регулярные физические упражнения и качественный сон – это основа красоты и молодости. Уход за кожей: используйте увлажняющие кремы, сыворотки и SPF-защиту, чтобы сохранить кожу здоровой и сияющей. Макияж: выбирайте натуральные оттенки и текстуры, не подчеркивающие морщинки. Прическа: правильная прическа может визуально сбросить несколько лет.

Самое главное – это любить себя и принимать свой возраст. Когда вы чувствуете себя уверенно и счастливым, это видно по вашему лицу.

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