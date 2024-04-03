Визажистка показала простые и легкие приемы, которые помогут вам выглядеть на годы младше
Большинство женщин стремится сохранить молодость и красоту как можно дольше. И хотя время неумолимо идет вперед, есть несколько простых приёмов, которые помогут вам выглядеть моложе с помощью макияжа.
Визажистка Кейт Альберт поделилась в TikTok шестью бьюти-хаками, которые помогут вам выглядеть моложе с помощью макияжа.
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1. Крем для век:
Нанесите крем для век на область под глазами с помощью валика для лица, двигаясь от носа к вискам. Это поможет избавиться от накопленной жидкости и уменьшить темные круги.
2. Глазные капли:
Используйте глазные капли, чтобы осветить глазные белки. Это визуально сделает их больше и младше.
3. Тональный крем:
Наносите тональный крем пальцами, вдавливая его в кожу. Это поможет выглядеть коже более естественно.
4. Корректор:
Смешайте каплю праймера с корректором и нанесите на лицо пальцами. Это обеспечит более плотное покрытие и долговечность макияжа.
5. Пудра:
Откажитесь от полупрозрачных и белых пудр, подчеркивающих недостатки. Выбирайте пудру с небольшим оттенком, чтобы придать коже здоровое сияние.
6. Кремовый бронзер:
Добавить кремовый бронзер, чтобы визуально подогреть цвет лица. Это придаст вам свежесть и молодость.
Вот еще несколько советов от эксперта, которые помогут вам выглядеть моложе:
- Здоровый образ жизни: правильное питание, регулярные физические упражнения и качественный сон – это основа красоты и молодости.
- Уход за кожей: используйте увлажняющие кремы, сыворотки и SPF-защиту, чтобы сохранить кожу здоровой и сияющей.
- Макияж: выбирайте натуральные оттенки и текстуры, не подчеркивающие морщинки.
- Прическа: правильная прическа может визуально сбросить несколько лет.
Самое главное – это любить себя и принимать свой возраст. Когда вы чувствуете себя уверенно и счастливым, это видно по вашему лицу.
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