Яйца на Пасху в клеточку: нужен только сетчатый бинт и краситель

Покраска яиц на Пасху – это довольно давняя традиция. Пасхальные яйца сейчас красят вином, шелухой, соком и различными специями. Иногда для этой цели используют достаточно неординарные методы.

Предлагаем оригинальный способ окрашивания яиц при помощи сетчатого эластичного бинта или марли. Вместо химических красителей, вы можете использовать натуральные – например, луковую шелуху.

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Вот несколько лайфхаков, которые помогут вам покрасить яйца луковой шелухой с красивым узором:

Соберите как можно больше луковой шелухи. Чем больше шелуха, тем насыщеннее будет цвет. Тщательно промойте луковую шелуху, чтобы удалить грязь. Залейте шелуху водой в кастрюле.

Добавьте к воде 1-2 столовых ложки уксуса. Уксус поможет закрепить цвет на яйцах.

Затем отварите шелуху – доведите воду до кипения, затем убавьте огонь и варите шелуху 30-45 минут. Чем дольше вы будете варить шелуху, тем насыщеннее будет цвет.

Вымойте яйца теплой водой. Чтобы узор на яйцах был четким, протрите их ватным диском, смоченным в спирте.

Используйте эластичный бинт для создания сетчатого узора на яйцах. Если положить яйца в марлю или обычный бинт – получите мелкую ячейку на пасхальных яйцах. Аккуратно оберните бинт вокруг яйца и зафиксируйте бинт нитями или резинками.

Опустите яйца в кастрюлю с горячим раствором луковой шелухи. Убедитесь, что яйца полностью покрыты жидкостью. Варите яйца 10-15 минут. Выньте яйца из кастрюли и дайте им остыть в холодной воде. Осторожно снимите бинт с яиц. Чтобы придать яйцам блеск, натрите их маслом.

Вы можете использовать разные травы и специи, чтобы добавить яйцам разного цвета. К примеру, добавьте куркуму для желтого цвета, паприку для оранжевого цвета или шпинат для зеленого цвета.

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