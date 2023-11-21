Закончился порошок: можно постирать вещи шампунем или жидким мылом

Если стиральный порошок закончился, а постирать что-нибудь нужно срочно, некоторые люди могут попытаться заменить его шампунем или жидким мылом. Однако не стоит этого делать.

Специалисты рассказали, почему так нельзя делать. Шампунь и жидкое мыло имеют иной состав, чем стиральный порошок, поэтому могут повредить вещи.

Шампунь для волос содержит поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые растворяют жиры и грязь. Однако ПАВ в шампуне предназначены для удаления жира из волос, а не из ткани. Кроме того, шампунь обычно содержит другие компоненты, такие как отдушки, консерванты и красители, которые могут повредить ткань или вызвать аллергию.

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Жидкое мыло также содержит ПАВ, но они обычно менее агрессивны, чем у шампуня. Однако жидкое мыло может повредить ткань, особенно если оно содержит ароматизаторы или другие добавки.

Кроме того, шампунь и жидкое мыло сильно пенятся, это может привести к засорению канализации или поломке стиральной машины.

Чем заменить стиральный порошок

Если у вас закончился стиральный порошок, можно воспользоваться детским порошком, в частности, он содержит меньше агрессивной химии и аллергенов. Также можно использовать соду, соль или горчичный порошок (но не для хлопка).

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

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