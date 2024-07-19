Земля страдает от четырехбалльной магнитной бури: сколько будет продолжаться и как защититься

В пятницу, 19 июля, на Земле идет магнитная буря оранжевого уровня опасности. Сила геомагнитного шторма составляет четыре балла.

Согласно данным сервиса Meteoagent, буря будет продолжаться и в субботу, 20 июля. Однако уже в воскресенье, 21 июля, сила геомагнитного шторма вырастет до пяти баллов, что делает уровень опасности красным.

Магнитные бури: календарь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнитные бури: календарь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнитные бури – это явление, возникающее, когда солнечный ветер, поток заряженных частиц, исходящих от Солнца, сталкивается с магнитосферой Земли. Этот поток может деформировать магнитосферу, вызывая колебания магнитного поля Земли.

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Некоторые люди испытывают такие симптомы, как головная боль, головокружение, тошнота, усталость, нарушение сна, раздражительность, боли в мышцах и суставах.

Люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, неврологические, психические, могут ощущать обострение симптомов. Магнитные бури могут также влиять на работу электроники, таких как спутники, линии электропередач, радиосигналы.

Как пережить магнитные бури:

Следите за прогнозами магнитных бурь.

Защищайте себя от солнца: используйте солнцезащитный крем, шляпу и солнцезащитные очки.

Пейте много воды.

Употребляйте здоровую пищу.

Высыпайтесь.

Избегайте стрессов.

Принимайте обезболивающие и успокаивающие препараты по необходимости.

Обратитесь к врачу, если у вас есть хронические заболевания.

Если вы испытываете какие-либо отрицательные симптомы во время магнитной бури, важно обратиться к врачу.

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