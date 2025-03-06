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Десерт, который готовится 15 минут
В мире десертов есть рецепты, мгновенно возвращающие нас в детство. Этот – один из таких! Да еще и готовится всего за 15 минут!
Ингредиенты:
• Яблоки – 3 шт (около 300 г);
• Мука – 150 г;
• Слоеное тесто — 250 г;
• Желток – 1 шт;
• Коричневый сахар – 50 г;
• Корица – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Яблоки порезать колечками и вырезать сердцевину.
2. Рабочую поверхность присыпать мукой и раскатать тесто. Порезать на полоски.
3. Завернуть яблоки в тесто, смазать желтком, посыпать сахаром и корицей.
4. Выложить на противень, устланный пергаментом, и выпекать в разогретой духовке до готовности.
Храните, готовьте и поразите всех ярким чудом! Пора творить!