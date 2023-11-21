Еда, которой следует избегать перед сном: топ-5 основных продуктов

UAportal подготовил комплексный обзор самых распространенных продуктов питания, которые могут препятствовать полноценному ночному сну. Следует отказаться от этой пищи для того, чтобы иметь здоровый сон.

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Острая еда

Употребление острой пищи перед сном может отрицательно повлиять на качество сна. Изжога и кислотный рефлюкс являются распространенными дискомфортными симптомами, связанными с острой пищей, которые затрудняют засыпание.

Кроме того, высокое содержание специй в этих продуктах может повышать температуру тела потенциально нарушая естественный режим сна. Очень важно избегать потребления острых продуктов, таких как крри, острые соусы и перец чили, по крайней мере, за два-три часа до сна.

Жирная и жареная пища

В списке продуктов, которые следует избегать перед сном, жирная или жареная пища занимает второе место. Эти продукты обладают высоким содержанием жиров, которые дольше перевариваются, что приводит к дискомфорту и расстройству пищеварения во время сна.

Они также могут вызвать изжогу и кислотный рефлюкс, особенно в лежащем положении. Чтобы способствовать лучшему сну, желательно избегать таких продуктов, как картофель фри, жареная курица и гамбургеры в часы, предшествующие сну.

Шоколад

Третье место в списке продуктов, которые следует избегать перед сном, занимает шоколад. Это популярное лакомство содержит кофеин и теобромин, которые действуют как стимуляторы, препятствующие засыпанию и нарушающие цикл сна. Чтобы обеспечить себе спокойный ночной отдых, рекомендуется баловать себя шоколадным лакомством в начале дня, а не ближе ко сну.

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Цитрусовые

Несмотря на то, что цитрусовые обладают многочисленными преимуществами для здоровья, их потребление перед сном может иметь непредсказуемые последствия. Высокая кислотность цитрусовых может вызвать изжогу или кислотный рефлюкс, если есть их перед сном.

Некоторые цитрусовые также содержат витамин С, который действует как мягкое возбуждающее средство и может осложнить засыпание. Желательно наслаждаться цитрусовыми в начале вечера, а не в поздних перекусах, чтобы иметь больше шансов на качественный сон.

Напитки с кофеином

Это может показаться очевидным, но крайне важно избегать употребления любых кофеинсодержащих напитков перед сном. Кофеин – это хорошо известный стимулятор, который может повысить бдительность и усложнить засыпание.

Распространенными источниками кофеина являются кофе, черный и зеленый чай и энергетические напитки. Чтобы обеспечить спокойный сон, рекомендуется воздержаться от употребления кофеинсодержащих напитков по крайней мере за шесть часов до сна.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому утром люди бывают уставшие и непродуктивные. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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