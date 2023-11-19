Эти три знака зодиака достигнут личного роста в течение недели с 20 по 26 ноября.

UAportal подготовил гороскоп для Скорпионов, Тельцов и Дев в неделю с 20 по 26 ноября. Это прекрасное время для глубочайшего самоанализа и использования новейших возможностей для развития.

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Телец

В течение недели с 20 по 26 ноября Тельцы будут сильно сосредоточены на своем личностном росте. Это отличная возможность для самоанализа и саморефлексии. Тельцам следует использовать этот период для переосмысления своих ценностей, целей и стремлений.

Скорпион

На неделе с 20 по 26 ноября люди со знаком зодиака Скорпион столкнутся с благоприятными условиями личностного роста. Им рекомендуется углубиться в свои эмоции и уязвимые места. Признав и приняв эти скрытые аспекты, Скорпионы могут претерпеть глубокие личностные преобразования.

Дева

С 20 по 26 ноября людям, рожденным под знаком зодиака Дева, рекомендуется сделать приоритетом личный рост. Эта неделя создает благоприятную атмосферу для саморазвития и усовершенствования. Девам следует уделить время изучению своих привычек и паттернов, определить сферы, требующие внимания, и внести в них необходимые коррективы.