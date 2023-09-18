Эти три знака зодиака почувствуют энергию удачи: Гороскоп на неделю 18-24 сентября

UAportal подготовил гороскоп для Козерогов, Водолеев и Рыб, чтобы дать представление о благоприятных обстоятельствах и возможностях, которые могут появиться. Узнайте, что Вселенная приготовила для этих трех знаков зодиака в период с 18 по 24 сентября.

Козерог

В течение этой недели Козерогов ждет чрезвычайное везение. Могут возникнуть благоприятные ситуации и возможности для успеха и продвижения по службе.

Это благоприятное время для того, чтобы идти на просчитанные риски и уверенно преследовать поставленные цели. Следует доверять интуиции и принять положительную окружающую энергию.

Водолей

Водолеи, в течение указанного периода удача будет на вашей стороне. Неожиданные денежные поступления или благоприятное стечение обстоятельств могут улучшить личную и профессиональную жизнь.

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Это прекрасное время для Водолеев, чтобы сделать смелые шаги навстречу своим стремлениям и воспользоваться попадающимися на пути возможностями. Рекомендуется верить в свои способности и использовать положительную энергию, которую Вселенная вам дарит.

Рыбы

Рыбам неделя с 18 по 24 сентября обещает незаурядную успеваемость. Они могут оказаться в нужном месте в нужное время, столкнувшись с благоприятными обстоятельствами, которые приведут к успеху и всеобщему благополучию.

Это время, когда Рыбам следует доверять своей интуиции и следовать своим мечтам. Примите положительную энергию удачи, чтобы максимизировать появляющиеся на пути возможности.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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