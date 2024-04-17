Гель или порошок: чем лучше и эффективнее стирать вещи

Многие люди никак не могут определиться, чем лучше стирать одежду: порошком или гелем. UAportal рассказал, что же между ними общего, а что отличного.

Концентрация очистных компонентов

Сравнивая стиральный порошок и гель одним из важных параметров, на который следует обратить внимание, является концентрация очистных компонентов. Порошок, как правило, имеет большее количество, что делает его более эффективным в удалении стойких пятен и грязи из одежды. Гель прекрасно подходит для деликатных тканей, обеспечивая осторожную стирку.

Аромат

Как стиральный порошок, так и гель обладают большой палитрой запахов на выбор. Однако гель для стирки имеет гораздо более стойкий аромат, который остается на одежде в течение нескольких дней, в отличие от порошка.

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Воздействие на окружающую среду

Если рассматривать влияние на окружающую среду, гель для стирки часто оказывается более экологичным. Упаковку для него часто производят из переработанного пластика. Кроме того, существует много экологически чистых и безопасных по составу стиральных гелей.

Экономность

Еще один параметр для сравнения – экономность. Стиральный порошок может быть более бюджетным и более доступным для многих. Однако гель для стирки требует меньшего количества одной загрузки благодаря своей формуле.

Гипоаллергенность

Для людей с чувствительной кожей лучшим выбором будет использование стирального геля. Он часто является гипоаллергенным и не содержит агрессивных химических веществ, что делает его полностью безопасным.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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