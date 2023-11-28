Как быстро очистить кухонную раковину от жира: эффективные советы

В этой статье UAportal подготовил советы по очистке кухонной мойки от жира. Забудьте о стойких пятнах и наслаждайтесь свежей и блестящей раковиной каждый раз, когда вы заходите на кухню.

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Раствор мыла для посуды

Простой, но эффективный совет для очистки кухонной раковины от жира – использование раствора мыла для посуды. Начните со смешивания теплой воды с большим количеством мыла в ведре или тазике.

Затем смочите губку или тряпку в мыльной воде и протрите поверхность раковины, уделяя особое внимание местам, где скопился жир. Наконец тщательно промойте раковину теплой водой, чтобы удалить все остатки мыла.

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Смесь уксуса и пищевой соды

Еще один лайфхак, который стоит попробовать – это использование смеси уксуса и пищевой соды для очищения кухонной раковины от жира. Сначала насыпьте соду в слив раковины, а затем залейте ее чашкой уксуса.

Оставьте раствор на несколько минут, чтобы шипение расщепило жир. После этого с помощью щетки или губки очистите поверхность раковины сосредоточиваясь на жирных участках. В завершение промойте раковину теплой водой, чтобы промыть остатки средства.

Лимонно-солевой скраб

Разрежьте лимон пополам и посыпьте разрезанную сторону солью. Затем тщательно вотрите половинки лимона в поверхность раковины, совершая круговые движения и слегка нажимая.

Кислотные свойства лимона в сочетании с абразивной текстурой соли помогут расщепить жир и устранить любые пятна. После скрабов промойте раковину теплой водой, чтобы убедиться, что все остатки удалены.

Напомним, мы рассказали, как легко удалить засор из ушибленной раковины.

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