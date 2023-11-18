Как быстро выбрать идеальный чайник для кухни: 3 полезных совета

Покупка чайника может показаться простой задачей, не требующей много размышлений, однако его правильный выбор это не только вопрос цены. UAportal собрал несколько лайфхаков, которые помогут приобрести качественную посуду для вашей кухни.

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Функциональность

Помните, что самый дорогой вариант не всегда лучший выбор. Сосредоточьтесь на функциональности чайника и материалах, из которых он изготовлен. Даже среди самых дорогих моделей можно обнаружить некачественные пластиковые детали.

Скажите "нет" пластику

Во-первых, пластиковые чайники выделяют токсичные вещества при контакте с водой, что может негативно отразиться на здоровье. Во-вторых, пластик ухудшает вкус напитков.

Выбирайте керамические или стеклянные чайники

Для идеального баланса между здоровьем и эстетической привлекательностью керамические и стеклянные чайники – лучший выбор. Хотя они имеют несколько более высокую цену, безусловно, это стоит того, чтобы получить отличный кухонный прибор.

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