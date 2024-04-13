Как поможет обычная сода во время уборки: вы удивитесь

Обычная сода может быть эффективным решением для борьбы с разными запахами. UAportal подготовил обзор наиболее распространенных способов применения ее в обиходе.

В ванной комнате

Смесь соды и воды можно использовать для чистки унитаза, раковины и ванны, эффективно устраняя любые устаревшие загрязнения. Если оставить раствор на несколько минут перед смывкой, можно добиться свежего запаха. Кроме того, сода может нейтрализовать нежелательные запахи в канализации.

В холодильнике

Поместив открытую коробку с содой в заднюю часть холодильника, можно избавиться от любых устаревших запахов пищи.

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С ковра

Посыпав пораженный участок на ковре, содой и оставив его на несколько часов или даже на ночь, вы эффективно устраните стойкие запахи. Для точечной очистки мест, вызывающих неприятный запах, можно использовать раствор соды и воды.

Кроме того, посыпайте содой подстилку для домашних животных или места, где они часто отдыхают. Это поможет эффективно нейтрализовать неприятные ароматы и сохранить свежесть.

Напомним, мы уже писали, как чистить и дезинфицировать унитаз чесноком.

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