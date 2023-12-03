Как увеличить срок хранения овощей и фруктов: полезные советы

UAportal рассказывает об эффективных методах увеличения срока хранения ваших фруктов и овощей. Следуйте этим простым советам, чтобы ваши продукты дольше оставались свежими и питательными.

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Правильно храните

Газ этилен, выделяемый одними продуктами, может привести к порче других, поэтому рекомендуется хранить фрукты и овощи отдельно. Кроме того, убедитесь, что контейнеры для хранения чистые и сухие, чтобы предотвратить размножение бактерий и плесени.

Поддерживайте соответствующий уровень влажности

Поддержание соответствующего уровня влажности для каждого продукта имеет важное значение. Высокая влажность подходит для зелени и трав, в то время как большинство фруктов и овощей предпочитают низкую влажность. Кроме того, обеспечение надлежащей циркуляции воздуха предотвращает накопление этилена и влаги.

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Понимание процесса созревания

Понимание процесса созревания важно для максимизации срока хранения фруктов. Желательно употреблять в пищу спелые фрукты первыми, поскольку они наиболее склонны к порче. Недозрелые плоды следует хранить в прохладном темном месте, пока они не будут готовы к употреблению.

Регулярно проверяйте фрукты и овощи на наличие признаков порчи

Очень важно регулярно проверять фрукты и овощи на наличие признаков порчи. Своевременное удаление гнилых, заплесневевших или сильно избитых плодов помогает предотвратить распространение порчи на другие продукты.

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