Как вырастить дерево авокадо из косточки: Полезные советы

Выращивание дерева авокадо с косточки подразумевает несколько ключевых шагов для обеспечения успешного роста и плодоношения. UAportal выяснил, что, следуя рекомендациям, можно наслаждаться выращиванием собственного авокадо-дерева и собирать с него вкусные авокадо.

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Выбираем правильную косточку

Чтобы вырастить дерево авокадо из косточки, следует начать с выбора здоровой косточки авокадо. Нужно приложить немало усилий, чтобы найти твердую, невредимую и не слишком старую косточку. Важно помнить, что размер косточки не обязательно влияет на размер будущего дерева, поэтому следует сосредоточиться на качестве косточки, а не на ее размере.

Проращивание семян

После того как вы выбрали правильную косточку, три зубочистки следует осторожно вставить под небольшим углом в стороны косточки авокадо и подвесить над стаканом с водой. Нижняя часть косточки должна быть погружена в воду, а верхняя – в воздухе.

Стакан следует поставить в теплое солнечное место и регулярно проверять уровень воды, чтобы убедиться, что он остается полным. Воду следует менять каждые несколько дней, чтобы предотвратить образование плесени. Этот процесс может занять от 2 до 6 недель, поэтому усердие и терпение являются главными.

Пересадка саженца

После того как семена проросли и корни достигли длины около трех сантиметров, пора пересадить их в горшок с землей. Сделайте в почве лунку, примерно втрое превышающую длину семян, аккуратно поместите семена в лунку и засыпьте ее почвой.

Обрезка и формировка дерева

По мере роста авокадо его следует регулярно обрезать, чтобы сформировать кустовое дерево хорошей формы. Саму верхушку дерева следует обрезать после того, как оно достигнет 45 см в высоту, поскольку это будет стимулировать его рост вширь. Кроме того, следует удалить все вертикально растущие ветви.

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Очень важно избегать удаления слишком большого количества листьев за один раз, поскольку это может вызвать стресс для растения. Обрезку следует производить ранней весной, чтобы стимулировать новый рост.

Обеспечение идеальных условий выращивания

Убедитесь, что авокадо находится в теплом и защищенном месте. Также важно, чтобы дерево получало много солнечного света и регулярный полив. Деревья авокадо также получают пользу от регулярной подкормки сбалансированными удобрениями, но важно избегать чрезмерного внесения удобрений.

Сбор урожая

После того как дерево принесло плоды, наступает время собирать урожай и наслаждаться авокадо. Рекомендуется собирать плод, когда он достигнет определенного размера и станет темно-зеленого или черного цвета в зависимости от сорта.

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