Когда и как сажать кабачки в 2024 году: лучшие дни для посева

Кабачки – универсальная и популярная овощная культура в Украине. UAportal рассказал, что независимо от того, являетесь ли вы опытным огородником или только начинаете, важно знать лучшее время для посева семян кабачков и выращивания рассады в 2024 году.

Посев семян кабачков в открытый грунт

Кабачки лучше растут при высокой температуре, поэтому очень важно высевать семена в открытый грунт после того, как минует опасность весенних заморозков и земля прогреется. Согласно рекомендациям производителей семян, идеальное время для посева кабачков в большинстве регионов Украины – со второй половины апреля по июнь.

В 2024 году через раннюю весну оптимальные дни для посева кабачков в открытую почву выглядят следующим образом:

– 15-17 апреля

– 22-24 апреля

– 29-31 апреля

Перед посевом рекомендуется замочить семена кабачков в теплой воде на 12 часов, чтобы способствовать более быстрому прорастанию. Высаживайте семена на глубину 3-4 см, аккуратно присыпая его вручную и разрыхляя почву. Расстояние между растениями должно составлять не менее 70 см.

Выбирая подходящий участок для посева, убедитесь, что он солнечный, с плодородной и хорошо дренированной почвой. Поскольку кабачки нуждаются в достаточном количестве влаги, регулярный полив, особенно в жаркую погоду, важен для оптимального роста.

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Выращивание рассады кабачков

Чтобы получить ранний урожай, рассмотрите возможность выращивания рассады. Высевайте семена на рассаду примерно за 3-4 недели до высадки в открытый грунт.

В 2024 году рекомендованный срок посева семян кабачков на рассаду – первая половина апреля.

Чтобы обеспечить наилучшие условия для роста рассады, используйте индивидуальные горшки или торфяные стаканчики диаметром не менее 8 см. Важно наполнить эти емкости легкой, рыхлой и плодородной почвой. Высадите по 2-3 семечка в каждый горшок на глубину 2 см.

Поддерживайте для рассады кабачков температуру +20...+25°C и обеспечьте ей получение света в течение 12-14 часов в день. Регулярно поливайте рассаду теплой водой, не допуская переувлажнения и заливки грунта.

Через 25-30 дней, когда минует угроза заморозков, рассаду кабачков, выращенную в индивидуальных горшках, можно пересаживать на огород. Перед пересадкой лучше постепенно закалять растения, выставляя их на открытый воздух.

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