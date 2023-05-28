Лучшие мелодраматические фильмы: готовьтесь плакать

Мелодраматические фильмы могут стать эмоциональными американскими горками для зрителей, увлекая их в путешествие любви, душевной боли и искупления. UAportal подготовил список из пяти лучших мелодраматических фильмов, снятых в период с 2010 по 2015 год.

Виноваты звезды

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Мелодрама

Страна: США

Продолжительность: 126 минут

Год: 2014

Продюсер: Уик Годфри

"Виноваты звезды" – это трогательная история двух подростков, которые встречаются в группе поддержки больных раком и влюбляются друг в друга. Несмотря на свою болезнь, они отправляются в путешествие в Амстердам, чтобы встретиться с любимым автором, где им открывается истинный смысл жизни и любви.

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Лучшее во мне

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Мелодрама

Страна: США

Продолжительность: 118 минут

Год: 2014

Продюсер: Дениз Ди Нови

"Лучшее во мне" – это романтическая история о школьных возлюбленных, которые воссоединились после долгих лет разлуки. Несмотря на свои разногласия и ошибки прошлого, они пытаются возродить свои отношения и обрести настоящее счастье.

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Счастливчик

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Мелодрама

Страна: США

Продолжительность: 101 минута

Год: 2012

Продюсер: Дениз Ди Нови

"Счастливчик" – это история морского пехотинца, который выживает в бою в Ираке и верит, что его удача связана с фотографией женщины, найденной во время войны. Он отправляется на поиски этой женщины, чтобы поблагодарить ее за то, что она стала его ангелом-хранителем, но их встреча приводит к неожиданному повороту событий.

Клятва

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Мелодрам

Страна: США

Продолжительность: 104 минуты

Год: 2012

Продюсер: Гэри Луккези

"Клятва" – это история пары, попавшей в автомобильную аварию, в результате которой жена теряет память о последних нескольких годах, в том числе и о муже. Он пытается снова завоевать ее сердце и восстановить их отношения, но это нелегкий путь.

Дальняя дорога

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Мелодрама

Страна: США

Продолжительность: 123 минуты

Год: 2015

Продюсер: Марти Боуэн

"Дальняя дорога" – это история двух пар, молодой и пожилой, чьи жизни пересекаются неожиданным образом. Поделившись своими историями любви, потерь и самопожертвования, они узнают, что настоящая любовь не знает границ.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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