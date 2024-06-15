Магические свойства этих минералов повлияют на три знака зодиака

UAportal углубился в энергетический потенциал драгоценных камней для Близнецов, Весов и Водолеев. Узнайте о трансформационных свойствах минералов и используйте полученные знания для улучшения различных аспектов жизни.

Близнецы

Жемчуг, преимущественно белого цвета, обладает мощными защитными свойствами. Считается, что они отгоняют злых духов, продлевают жизнь, сохраняют красоту и даже лечат психические расстройства.

Весы

Изумруды с их глубоким зеленым оттенком имеют большое значение для Весов в указанный период. Считается, что эти драгоценные камни продлевают жизнь, защищают от бессонницы, дарят честность и мудрость, а также облегчают общение с высшими силами.

Водолей

Сардоникс, волшебный камень, резонирует с Водолеем. Считается, что он способен продлевать молодость, обеспечивать светлое будущее.

Примите энергию сардоникса в этот период, чтобы воспользоваться его трансформационными свойствами, улучшить общее самочувствие, обрести внутреннюю гармонию и получить помощь в обучении и самореализации.