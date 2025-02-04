Медовик на сковороде: быстро и вкусно
Приготовление этого тортика — это не только вкусный результат, но и удобный процесс
Коржи: (для тортика диаметром 21 см):
• Мед – 150 г;
• Сода – ½ ч.л;
• Масло сливочное - 80 г;
• Сахар – 100 г;
• Яйца куриные – 110 г;
• Мука – 500-600 г.
Крем:
• Сметана жирная – 700 г;
• Сливки жирные – 350 г;
• Сахарная пудра – 150 г;
• Сок лимона – по желанию.
Способ приготовления:
1. Мед прогреть до яркого карамельного цвета. Когда начнет шипеть, добавить соду и проварить.
2. Вмешать масло.
3. Взбить яйца с сахаром.
4. Постепенно влить смесь яиц в теплую медово-масляную смесь.
5. Добавить муку и замешать мягкое тесто. Разделить на две части.
6. Раскатать и выпекать на сковороде до золотой корочки с обеих сторон.
7. Взбиваем вместе сметану, сливки и сахарную пудру.
8. По желанию добавляем сок лимона. Перемешиваем.
9. Собираем торт, перемешивая лепешки кремом.
Готовьте легко и с удовольствием!