На каком этаже лучше проживать: плюсы и минусы каждого

Покупая или снимая квартиру, большинство людей по разным причинам пытаются избегать проживания на первом этаже. UAportal рассматривает преимущества и недостатки проживания на разных этажах, учитывая уникальные аспекты каждого из них.

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Первый этаж:

Жизнь на первом этаже имеет свои недостатки. Наличие влажного и прохладного подвала непосредственно под ногами обитателей может привести к появлению плесени. Кроме того, в несчастных случаях прорыва канализации неприятный запах проникает на первый этаж.

Однако, существуют и определенные преимущества, такие как удобство избегания длинного подъема, чтобы добраться до квартиры. Кроме того, в многоэтажках жильцы первого этажа освобождаются от затрат на лифт. Также, в отличие от верхних этажей, на первом этаже обычно не бывает перебоев с водоснабжением.

Средние этажи:

Когда дело доходит до комфорта и предпочтений, среди частных лиц часто популярен выбор жилья на третьем или четвертом этажах. Этот вариант среднего этажа пользуется популярностью по нескольким причинам. Во-первых, жители меньше беспокоятся о разбитых окнах или неприятных запахах из подвальных канализационных труб. Во-вторых, если протекает крыша, средние этажи остаются невредимыми.

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Недолгий подъем в квартиру также является бонусом, поскольку для того, чтобы добраться до нее, нужно приложить минимум усилий. Даже в случае поломки лифта возвращение домой не представляет особых проблем.

Верхние этажи:

При неисправности лифта подняться на верхние этажи становится очень проблематично. Протекание крыши является еще одним неудобством, поскольку может привести к повреждению потолка и способствовать образованию плесени.

Кроме того, квартиры на верхних этажах, особенно расположенные в углах, как правило, имеют более низкую температуру, что приводит к дискомфорту в зимние месяцы. Такая холодная среда часто приводит к растрескиванию обоев в угловых комнатах. Важно учитывать эти факторы, рассматривая последний этаж как вариант жилья.

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