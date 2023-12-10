Одна из наименее туристических европейских стран: 5 интересных фактов о Молдове

Молдова, небольшая страна, расположенная между Украиной и Румынией на юго-востоке Европы, имеет множество особенностей, отличающих ее от других. UAportal рассказывает о пяти интересных аспектах этого замечательного края.

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Река Молдова

Удивительно, но река Молдова, от которой княжество Молдова получило свое название, не протекает внутри этой страны. Она прокладывает свой путь через бескрайние просторы соседней Румынии, придавая ощущение географического любопытства.

Знаковой символ Молдовы

Знаковый символ Молдавии, зубр, был уничтожен. Однако это величественное животное, которое сейчас украшает национальный герб, было успешно возвращено в Молдову в последние годы, что стало значительным достижением в сфере охраны природы.

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Роль виноградников

Виноградники занимают большую площадь, более четверти страны. Около 25% местного населения занято в производстве вина Молдовы.

Молдовская винодельня Mali Milesti

Представьте себе отличную коллекцию из более чем двух миллионов коллекционных вин, размещенную в одном месте. Именно этим может похвастаться молдавская винодельня Mali Milesti, занимающая первое место в Европе за непревзойденный выбор "напитка богов". Интересно, что этот памятник получил заслуженную запись в престижной Книге рекордов Гиннеса.

Неиспользованный потенциал

Несмотря на многочисленные привлекательные атрибуты, Молдова остается одной из наименее исследованных европейских стран по некоторым источникам. Хотя страна может похвастаться большим количеством достопримечательностей и культурных сокровищ, туристическая индустрия в Молдове еще не полностью преуспевает, что оставляет много неиспользованного потенциала для посетителей.

Напомним, UAportal подготовил список самых полезных советов для путешествий, которые помогут сэкономить время, деньги и силы.

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