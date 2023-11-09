Пять малоизвестных фактов о Майкле Джексоне

Майкл Джексон, широко известный как один из величайших певцов всех времен, покорил мир своей музыкой. Однако есть несколько малоизвестных фактов, которые делают его жизнь еще более интригующей. UAportal собрал 5 необычных фактов о Майкле Джексоне, которые обязательно удивят.

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Принудительное музыкальное воспитание

Отец Майкла Джексона, Джо Джексон, во время воспитания заставлял сына и его братьев и сестер усердно заниматься музыкой. Однако подход Джо часто был строгим, прибегая к физической дисциплине за любые ошибки, допущенные на занятиях.

Такое воспитание, ставившее целью уберечь детей от негативных влияний, привело к тому, что они были лишены обычной социальной жизни. Давление, оказываемое на Майкла, чтобы добиться музыкального успеха при таких обстоятельствах, повлекло за собой огромную психологическую нагрузку на него.

Резиденция в парке развлечений

Майкл Джексон превратил свое ранчо, известное как Неверленд, в уникальное сочетание дома и ярмарочной площадки. Вместе с зоопарком, американскими горками, железными дорогами, бамперами, колесом обзора и каруселью.

Подаренный слон

Элизабет Тейлор подарила Майклу Джексону отличный подарок – азиатского слона. Этот щедрый жест стал благодарностью за то, что Джексон позволил Тейлору провести ее свадьбу на своем ранчо. Это крупное животное, по имени Гипси, весило примерно 2268 кг.

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Ожоговый центр Майкла Джексона

В 1984 году во время съемок рекламного ролика Pepsi произошла трагедия: пожар, вызванный пиротехникой, охватил волосы Джексона, в результате чего он получил ожоги второй ступени на коже головы. Чтобы скрыть шрамы, он сделал операцию по ринопластике. В обмен на досудебное урегулирование вопроса компания Pepsi выплатила Джексону определенную компенсацию.

В знак благодарности калифорнийскому медицинскому центру, лечившему его ожоги, Джексон пожертвовал значительную сумму – 1,5 миллиона долларов. В честь его щедрости медицинский центр Бротмана был переименован в "Ожоговый центр Майкла Джексона".

Изменение цвета кожи

Одним из самых противоречивых аспектов внешности Джексона было резкое изменение цвета его кожи. Хотя его врач утверждал, что это было связано с витилиго, кожным заболеванием, вызывающим нарушение пигментации, многие теории и спекуляции окружают этот вопрос.

После его смерти вскрытие подтвердило диагноз витилиго. Кроме того, Джексон боролся с психическими расстройствами, в том числе с дисморфией тела, что, вероятно, повлияло на его трансформацию.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

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