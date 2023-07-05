Топ-5 лучших фильмов с Джейсоном Стейтемом: бязательны к просмотру
Джейсон Стейтем – популярный британский актер, известный своими ролями в боевиках. UAportal подготовил список из пяти лучших фильмов с ним в главной роли, которые вам обязательно нужно посмотреть.
"Перевозчик"
Рейтинг IMDB: 6.8
Жанр: Экшн, Криминал, Триллер
Страна: Франция, США
Продолжительность: 1ч 32мин
Год: 2002
Продюсер: Люк Бессон, Стив Часман
Главный герой ленты, Фрэнк Мартин, бывший боец спецподразделения, теперь работает курьером у клиентов, платящих ему за перевозку посылок. Он следует своим принципам: не открывает посылок и не интересуется делами клиентов. Однако однажды он нарушил собственное правило и открыл багаж, который удивительно двигался. Внутри оказалась молодая женщина. Из-за этого Фрэнка втянули в опасную игру в кошки-мышки. Полиция, преступники и начальство следуют за ним. Он должен использовать свои навыки, чтобы перехитрить их всех и спасти девушку.
"Адреналин"
Рейтинг IMDB: 7.0
Жанр: Экшн, Криминал, Триллер
Страна: США
Продолжительность: 1ч 28мин
Год: 2006
Продюсер: Том Розенберг, Гэри Луккези, Скип Уильямсон
Когда Чев Челиос просыпается, то понимает, что ему ввели яд, который убьет его, если пульс упадет слишком низко. Он должен сохранять адреналин, чтобы остаться в живых и найти противоядие. Чев хочет отомстить врагу и спасти свою жизнь.
"Ограбление на Бейкер-Стрит"
Рейтинг IMDB: 7.2
Жанр: Преступление, Триллер
Страна: Великобритания, США, Австралия
Продолжительность: 1ч 51мин
Год: 2008
Продюсер: Стив Чезман, Чарльз Ровен
Фильм основан на реальной истории, рассказывающей о Терри Лезере и его команде, которые планируют и совершают ограбление банка на Бейкер-стрит в Лондоне. Однако вскоре они поняли, что они были втянуты в паутину коррупции и скандала.
"Неудержимые"
Рейтинг IMDB: 6.5
Жанр: Экшн, Приключения, Триллер
Страна: США
Продолжительность: 1ч 43мин
Год: 2010
Продюсер: Ави Лернер, Джон Томпсон, Кевин Кинг Темплтон
В этом фильме вы насладитесь настоящим звездным составом актеров. В частности, речь идет о Джейсоне Стейтеме, Сильвестре Сталлоне, Джето Ли и т. д. Главные герои – элитные наемники, которым поручено уничтожить американского диктатора. Динамические действия и остроумные моменты точно понравятся любителям боевиков.
"Шпион"
Рейтинг IMDB: 7.0
Жанр: Экшн, Комедия, Криминал
Страна: США, Великобритания
Продолжительность: 1ч 59мин
Год: 2015
Продюсер: Питер Чернин, Дженно Топпинг
В этой экшн-комедии Джейсон играет Рика Форда, жесткого и высокомерного шпиона, вынужденного объединиться с аналитиком ЦРУ, чтобы остановить глобальную угрозу. Это веселый и увлекательный фильм, демонстрирующий замечательную актерскую игру и юмор Стейтема.
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