Топ-5 лучших постапокалиптических фильмов по рейтингам IMDB: вы точно не останетесь равнодушными
Пока фантазеры и ученые пытаются предсказать возможное будущее нашей планеты, режиссеры снимают киноленты о разрушенном мире и борьбе людей за жизнь. UAportal подготовил топ-5 лучших постапокалиптических фильмов по рейтингам IMDB.
"Тихое место"
Рейтинг IMDB: 7.5
Жанр: Ужасы, научная фантастика
Страна: США
Продолжительность: 1ч 30мин
Год: 2018
Продюсер: Майкл Бэй
В постапокалиптическом мире семья вынуждена жить в тишине, скрываясь от охотящихся на звук существ. Когда у них рождается ребенок, они должны найти способ выжить и уберечься от опасности.
"Местные"
Рейтинг IMDB: 5.7
Жанр: Триллер, ужасы
Страна: США
Продолжительность: 1ч 35мин
Год: 2018
Продюсер: Раян Коппл
В мире, разрушенном химической атакой, молодая пара вынуждена путешествовать по опасной сельской местности, чтобы добраться до своего родного города. Они должны отбиваться от бандитских группировок и преодолевать препятствия, чтобы остаться в живых.
"Как это закончивается"
Рейтинг IMDB: 5.0
Жанр: Приключенческая драма, фильм-катастрофа
Страна: США
Продолжительность: 1ч 53мин
Год: 2018
Продюсер: Пол Шифф
Когда таинственный апокалипсис разрушает мир, Уилл отправляется в опасное путешествие по всей стране, чтобы воссоединиться со своей беременной девушкой. По дороге он объединяется со своим тестем. Вместе они должны противостоять хаосу и опасностям, которые подстерегают их.
"Птичий короб"
Рейтинг IMDB: 6.6
Жанр: Драма, хорор
Страна: США
Продолжительность: 2ч 4мин
Год: 2018
Продюсер: Дилан Кларк
После того, как таинственная сила уничтожает население Земли, женщина и двое ее детей отправляются в опасное путешествие, чтобы найти убежище. Однако сначала они должны надеть повязки на глаза, чтобы избежать существ, заставляющих людей, их видящих совершать самоубийства.
"Любовь и монстры"
Рейтинг IMDB: 7.0
Жанр: Экшн, комедия, приключения
Страна: США
Продолжительность: 1ч 49мин
Год: 2020
Продюсер: Шон Леви
В постапокалиптическом мире, увлеченном гигантскими монстрами, Джоэл пытается найти свою девушку. По дороге он присоединяется к другим выжившим. Вместе они вынуждены бороться с существами, встречающимися на их пути.
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