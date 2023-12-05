Три способа избавиться от известковой накипи: эффективные советы

UAportal собрал несколько практичных и простых в исполнении советов, которые помогут сделать поверхности чистыми и без известкового налета. Откройте для себя эти эффективные лайфхаки.

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Уксусный раствор

Использование уксусного раствора – лайфхак для удаления вечного известкового налета. Чтобы создать раствор, смешайте равные части белого уксуса и воды в бутылке с распылителем. Затем распылите раствор на пораженные участки известкового налета и оставьте его примерно на 30 минут, после чего поверхность протрите тряпкой.

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Лимон

Еще один полезный совет для борьбы с "вечным" известковым налетом – использование лимонов. Разрежьте лимон пополам и вотрите его непосредственно в места с известковым налетом. Естественная кислотность лимонов способствует растворению жестких отложений.

Пищевая сода

Пищевая сода – универсальное чистящее средство, которое также может помочь в удалении "вечного" известкового налета. Сделайте пасту, смешав равные части пищевой соды и воды, затем нанесите ее непосредственно на известковые отложения. Оставьте пасту примерно на 30 минут, чтобы ее очищающие свойства начали действовать.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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