Три знака зодиака, которые трудно понять: самые и наименее чувственные

Каждый человек отличается своим особым характером и целой гаммой чувств. В то же время встречаются люди, которые предпочитают совсем не проявлять свои чувства или держат их на минимуме.

По словам квалифицированных астрологов, опираясь на принадлежность к определенному знаку зодиака можно понять, какой человек менее чувствителен. Издание Оfeminin публикует три самых и наименее чувственных знака зодиака.

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Водолей

Люди, родившиеся под этим знаком зодиака, отличаются своей независимостью, а также сильным логическим мышлением. У них обычно независимый характер, потому они руководствуются рациональностью, а не эмоциями и спонтанностью. В то же время чувственность Водолея проявляется в необычных и эксцентричных жестах, которые другим может быть трудно понять. Эти люди также предпочитают создавать глубокие связи, а не вступать в интенсивные физические отношения.

Дева

Представители этого знака всегда твердо стоят на земле, они ведь очень практичны и любят все анализировать. В то же время это отражается на том, что Девы не отличаются чувственностью, которая может показаться немного приглушенной и не выходить на первый план. В то же время, эти люди обычно слишком упорядочены, поэтому тщательно планируют каждое действие, движение и жест, поэтому не спонтанны, а это не способствует чувственности.

Близнецы

Несмотря на то, что Близнецы очень коммуникабельны и общительны, но чувственность не их сильная сторона. Эту характерную черту скорее можно увидеть на интеллектуальном, чем на физическом уровне. Следовательно, следует учитывать, что вместо того, чтобы соблазнять жестами, они делают это словами. Близнецы очень изменчивы, что также сказывается на восприятии их чувственности.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали лучших родителей по знаку зодиака.

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