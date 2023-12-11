Три знака зодиака найдут возможности для путешествий: гороскоп на 11-17 декабря

UAportal подготовил гороскоп для Тельца, Девы и Козерога на 11-17 декабря. Узнайте о планах путешествий и приключений этих трех знаков

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Телец

В период с 11 по 17 декабря Тельцы почувствуют тягу к путешествиям и приключениям. Их любовь к природе и исследованиям, характерная для их земного знака, будет усилена. Это идеальное время для Тельцов, чтобы отправиться в путешествие, которое позволит им воссоединиться с землей и заняться активным отдыхом на открытом воздухе.

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Дева

С 11 по 17 декабря Девы найдут идеальные возможности для путешествий и приключений. Будучи организованными и практичными людьми, Девы будут тщательно планировать свои поездки, обеспечивая их беспрепятственное и беспроблемное течение. Этот период особенно благоприятен для Дев, чтобы исследовать направления, предлагающие сочетание приключений и отдыха.

Козерог

Козероги ощутят сильное влечение к путешествиям и приключениям в течение недели с 11 по 17 декабря. Известные своей решительностью и трудолюбием, Козероги подойдут к своему отпуску с целенаправленным мышлением. Этот период является идеальной возможностью для Козерогов расширить свои границы и попробовать увлекательные и нестандартные впечатления.

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