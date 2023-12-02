Три знака зодиака обретут гармонию и спокойствие

UAportal подготовил гороскоп для Скорпионов, Козерогов и Рыб. Узнайте, как эти знаки, благодаря своим особенностям и качествам, обретут покой и равновесие.

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Скорпионы

Скорпионы будут приятно удивлены неожиданным периодом мира и покоя в ближайшие недели. Этот безмятежный период принесет в их жизнь чувство покоя и эмоциональной стабильности.

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Козерог

Родившиеся под знаком Козерога вступают в фазу неожиданного покоя среди их обычно энергичной и амбициозной жизни. Космические энергии поддерживают их в поиске покоя внутри себя и в окружающем мире. Этот период позволяет отдохнуть от обычного напряженного графика, что позволяет Козерогам сосредоточиться на своем психическом и эмоциональном благополучии.

Рыбы

Рыбы переживут удивительный период покоя и гармонии в ближайшие дни. Они известны своей эмоциональной глубиной и чувствительностью, часто обретая утешение в богатом внутреннем мире.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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