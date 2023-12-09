Тысячи просмотров ежесекундно: поражающие факты о YouTube

YouTube является широко популярной платформой для обмена видео, позволяющей пользователям загружать и просматривать ролики. UAportal подготовил пять фактов об этой платформе.

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Впечатляющие темпы роста

YouTube испытал невероятный рост популярности. К примеру, всего через месяц после своего основания YouTube привлек внимание трех миллионов посетителей. А уже через год эта цифра взлетела к впечатляющим 38 миллионам посетителей.

Подавляющее большинство пользователей – мужчины

Статистика показывает, что когда дело доходит до использования YouTube, мужчины составляют большую часть аудитории. Приблизительно 55% пользователей YouTube – мужчины, тогда как женщины составляют около 45%.

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Аудитория

YouTube пользуется большой популярностью у взрослой аудитории. Большинство его зрителей относятся к возрастному диапазону от 25 до 34 лет, что делает его популярной платформой для взрослых.

Первый миллион

В 2005 году реклама Nike с участием известного футболиста Роналдиньо стала первым видеороликом, набравшим миллион просмотров. Это достижение продемонстрировало потенциал YouTube как платформы для распространения контента.

Медиа-гигант

YouTube охватывает весь мир, что делает его настоящим медиа-гигантом. Во всем мире ежесекундно просматривают около 50 000 видео на YouTube.

Напомним, ранее мы писали об альтернативных способах оставаться на связи, если отсутствуют мобильные сети и Интернет.

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