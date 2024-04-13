В какие дни следует заменять постельное белье: народные приметы

На протяжении всей истории наши предки глубоко верили в уязвимость человека во время сна, что заставляло их особенно осторожно относиться к постельному белью. UAportal рассказал, что согласно народным приметам, существуют определенные дни, которые считаются благоприятными для его стирки.

Интересно, что существуют определенные дни, в которые не рекомендуется менять белье. К примеру, считается, что воскресенье приносит бессонницу и ночные кошмары.

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Также неблагоприятной считается пятница, поскольку она может привлечь множество мелких проблем. Кроме того, согласно этим приметам, следует избегать смены постельного белья в большие церковные праздники.

Согласно народной мудрости, лучшим днем для смены постельного белья считается суббота, особенно в сочетании с тщательной уборкой спальни. Считается, что подобная практика обеспечивает постоянное процветание в семье, способствуя крепкому здоровью всех ее членов.

Еще один благоприятный день для смены постельного белья – четверг. Совершение этого действия имеет потенциал привлечь удачу в жизнь. Однако особенно рекомендуется менять постельное белье в Чистый четверг, перед Пасхой, поскольку, по поверью, это приносит год наполненный счастливыми событиями для всей семьи.

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