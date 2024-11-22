Яворивский пирог – часть нематериального культурного наследия Украины!

Для его приготовления мы берем только украинские продукты, ведь поддержка наших производителей очень важна. Украинское – это не просто вкусно, но способ поддержать своих, родных.

На 1 большой пирог – форма 26 см

Тесто:

180 г молока

20–22 г свежих дрожжей

35 г сахара

2 желтка

350 г муки

25 г масла

6 г соли

550 г картофельного пюре (просто отварной картофель)

500 г вареной гречки (200 г крупы)

400 г лука

400 г мясной подбрюшины

Тмин, Дрогобычская соль

Тесто – в теплое молоко добавляю сахар, дрожжи, просеянную муку, растительное масло, соль и замешиваю мягкое тесто. Даю постоять в теплом месте, чтобы хорошо подошло.

200 г крупы добавляю к 330 г воды, солю и варю рассыпчатую кашу.

подбрюшину нарезаю кубиками, поджариваю на сковороде и добавляю нарезанный кубиками лук, жарю до золотистого цвета.

смешиваю картофельное пюре, гречку и шкварки с луком, довожу по вкусу.

Тесто тонко валю, добавляю начинку и осторожно закрываю тестом сверху.

Перекладываю в форму швом вниз, смазываю яйцом, посыпаю солью и тмином. Даю немного подойти (около получаса) и выпекаю при температуре 170 градусов около 40 минут.

Можно есть как горячим, так и холодным!

К нему прекрасно подходит соус из сметаны с хреном и укропом, или же традиционная мачанка – подливка из отварных сушеных грибов с луком (иногда с морковью), заправленная грибным отваром и золотистой поджаренной мукой.