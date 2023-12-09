Животные, не имеющие ушей: топ-5 фактов о тюленях
Тюлени – это невероятные морские млекопитающие, завораживающие своей грацией и неповторимостью. Их природа поражает разнообразием и уникальными особенностями, которые делают их одними из самых интересных обитателей океанов. UAportal подготовил топ-5 фактов о них.
Уникальные привычки сна
Тюлени способны спать как на суше, когда вскармливают своих детенышей или ищут тепла, так и в воде. Находясь в воде, они погружают свое тело полностью, за исключением морды.
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Удивительная способность задерживать дыхание
Впечатляет то, что разные виды тюленей демонстрируют различные способы ныряния. К примеру, морские котики могут оставаться под водой до 30 минут, тогда как морские слоны могут задерживать дыхание на 2 часа. Ученые установили, что тюлени и другие морские млекопитающие обладают способностью запасать большое количество кислорода в своих мышцах, не препятствуя движению.
Разнообразие тюленей и их названия
Тюленев и морских львов относят к группе морских млекопитающих, известных как "ластоногие". В настоящее время существует 33 разных вида тюленей. Южный морской слон самый большой, а кольчатая нерпа – наименьшая среди своих собратьев.
Невидимые уши
Несмотря на то, что у безухих тюленей, таких как морж и леопардовый тюлень, на первый взгляд кажется, что у них нет наружных ушей, на самом деле они спрятаны под поверхностью кожи. Единственное, что отсутствует – это видимое внешнее ухо.
"Морские собаки"
Не имея никакого отношения к настоящим собакам, тюлени имеют сходство в определенных аспектах. Они известны своей любознательностью, игривостью и доброжелательностью.
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