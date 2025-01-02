Булочки со сливочно-смородиновой начинкой, как у бабушки: рецепт

Для теста:

• Мука – 500 г;

• Дрожжи свежие – 25 г;

• Сахар – 60 г;

• Соль – 1 ч.л;

• Теплое молоко – 250 мл;

• Масло сливочное мягкое – 80 г;

• Яйцо куриное – 1 шт.

Для сливочной начинки:

• Крем-сырь – 200 г;

• Сахар – 50 г;

• Лимонная цедра;

• Ванильный экстракт.

Для ягодной начинки:

• Черная смородина – 200 г;

• Сахар – 1 ст.л;

• Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Для сливочной начинки смешайте все составляющие до однородной смеси.

2. Черную смородину смешайте с сахаром и крахмалом.

3. Соедините все сухие ингредиенты для теста. Добавьте теплое молоко и яйцо, замесите тесто. Добавить мягкое сливочное масло и вымесить тесто до гладкости. Оставьте под пленкой в теплом месте на 20–30 минут.

4. Сформируйте булочки, оставьте на 10 минут для поднятия. Наполните их сливочной начинкой и ягодами.

5. Смажьте булочки желтком и выпекайте 15–20 минут при 180°C.