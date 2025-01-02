Булочки со сливочно-смородиновой начинкой, как у бабушки: рецепт
Для теста:
• Мука – 500 г;
• Дрожжи свежие – 25 г;
• Сахар – 60 г;
• Соль – 1 ч.л;
• Теплое молоко – 250 мл;
• Масло сливочное мягкое – 80 г;
• Яйцо куриное – 1 шт.
Для сливочной начинки:
• Крем-сырь – 200 г;
• Сахар – 50 г;
• Лимонная цедра;
• Ванильный экстракт.
Для ягодной начинки:
• Черная смородина – 200 г;
• Сахар – 1 ст.л;
• Крахмал кукурузный – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Для сливочной начинки смешайте все составляющие до однородной смеси.
2. Черную смородину смешайте с сахаром и крахмалом.
3. Соедините все сухие ингредиенты для теста. Добавьте теплое молоко и яйцо, замесите тесто. Добавить мягкое сливочное масло и вымесить тесто до гладкости. Оставьте под пленкой в теплом месте на 20–30 минут.
4. Сформируйте булочки, оставьте на 10 минут для поднятия. Наполните их сливочной начинкой и ягодами.
5. Смажьте булочки желтком и выпекайте 15–20 минут при 180°C.