Десерт, который готовится 15 минут

В мире десертов есть рецепты, мгновенно возвращающие нас в детство. Этот – один из таких! Да еще и готовится всего за 15 минут!

Ингредиенты:

• Яблоки – 3 шт (около 300 г);

• Мука – 150 г;

• Слоеное тесто — 250 г;

• Желток – 1 шт;

• Коричневый сахар – 50 г;

• Корица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Яблоки порезать колечками и вырезать сердцевину.

2. Рабочую поверхность присыпать мукой и раскатать тесто. Порезать на полоски.

3. Завернуть яблоки в тесто, смазать желтком, посыпать сахаром и корицей.

4. Выложить на противень, устланный пергаментом, и выпекать в разогретой духовке до готовности.

Храните, готовьте и поразите всех ярким чудом! Пора творить!